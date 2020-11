В связи с установкой надземного перехода под Челябинском закроют подъезд к трассе М5

Из-за работ по установке надземного перехода возле Челябинска будет временно закрыт подъезд к трассе М5.

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал», речь идет о надземном пешеходном переходе над автотрассой А-310, который установят на выезде из Челябинска по Троицкому тракту возле СНТ «Часовщик». Из-за этого в воскресенье, 15 ноября, в этом месте ограничат скорость движения транспорта с 22 часов. А с 23-30 до 23-59 движение здесь полностью прекратится. Автомобилисты должны учитывать это, планируя свой маршрут, и смотреть на дорожные знаки. В ведомстве просят водителей с пониманием воспринимать временные неудобства.

