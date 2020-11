В развитие геопарка «Янган-Тау» в Башкирии вложат 435 миллионов рублей

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров провёл совещание по вопросам развития геопарка «Янган-Тау».

Первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов предложить закрепить за «Янган-Тау» название «Геопарк № 1». Этот бренд будет способствовать повышению имиджа и инвестиционной привлекательности проекта, сказал Муратов. На территории парка появится парк геологии «Золотой гвоздь», этнографический комплекс «Караван-сарай», парк имени Салавата Юлаева, центр органического земледелия, кампус для учащихся международной геошколы, а также лыжный комплекс. Планируется, что проектные работы завершатся в следующем году, а уже в 2022 году начнётся строительство. Расходы на проект оценили примерно в 435 миллионов рублей. По предварительным подсчётам это привлечет внебюджетные инвестиции в 30 миллиардов рублей до 2024 года. Радий Хабиров поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Алану Марзаеву доложить о состоянии дорог на территории геопарка. Меня сильно беспокоят темпы развития первого в России геопарка «Янган-Тау». Договорились с коллегами, что 10 декабря мы увидим детальную дорожную карту развития геопарка, написал глава Башкирии в своём Instagram. Напомним, геопарк «Янган-Тау» был открыт в 2017 году в Салаватском районе. 10 июля на 209-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО геопарк «Янган-Тау» первым в России и на всём постсоветском пространстве вошёл в список Глобальных геопарков ЮНЕСКО.

