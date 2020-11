В Новосибирске приземлился самолет Ан-124, у которого возникли неполадки с двигателем.

По данным russian.rt.com, ранее появилась информация, что в новосибирском аэропорту Толмачево транспортный самолет Ан-124 в ходе приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter