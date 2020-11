В конкурсе на самое красивое башкирское слово лидирует «Әсәй»

Организаторы конкурса «Самое красивое башкирское слово» опубликовали предварительный список победителей. В топе лидирует «Әсәй» (мама — прим. ред.). Голосование продлится до 15 ноября.

Участие может принять любой желающий. Предложить свое слово можно на сайте bashslovo.ru двумя способами: написать и загрузить фото со словом. Уже предложено 553 варианта. Video: Телешкола ТЕЛЕШКО 22 ноября будет составлен окончательный шорт-лист — 12 слов, которые чаще всего предлагались посетителями в онлайне, и объявлен старт голосования за самое красивое. Video: Телешкола ТЕЛЕШКО На сегодняшний день предварительный ТОП выглядит так: Әсәй Мөғжизә Атай Берҙәмлек Рәхмәт Башҡортостан Ватан Мөхәббәт Һаулыҡ Йәнтөйәк Изгелек Бала Video: Телешкола ТЕЛЕШКО Напомним, проект «Самое красивое башкирское слово» реализуют АНО Детско-юношеский центр по популяризации средств массовой информации «Медиаформат» и детская школа телевидения «Телешко». Как отмечают организаторы, проект не имеет аналогов в России. Он создан на грант главы Башкирии, выделенный на сохранение и развитие государственных языков республики, а также при помощи Фонда содействия гражданскому обществу РБ, Всемирного курултая башкир и Детско-юношеского телеканала «Тамыр». Video: Телешкола ТЕЛЕШКО Планируется, что представление самого красивого башкирского слова пройдет в День башкирского языка 14 декабря.

