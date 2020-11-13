В конкурсе на самое красивое башкирское слово лидирует «Әсәй»

В конкурсе на самое красивое башкирское слово лидирует «Әсәй»

Вчера, 14:25Общество
Организаторы конкурса «Самое красивое башкирское слово» опубликовали предварительный список победителей. В топе лидирует «Әсәй» (мама — прим. ред.). Голосование продлится до 15 ноября.

Участие может принять любой желающий. Предложить свое слово можно на сайте bashslovo.ru двумя способами: написать и загрузить фото со словом. Уже предложено 553 варианта.

Video: Телешкола ТЕЛЕШКО

22 ноября будет составлен окончательный шорт-лист — 12 слов, которые чаще всего предлагались посетителями в онлайне, и объявлен старт голосования за самое красивое.

Video: Телешкола ТЕЛЕШКО

На сегодняшний день предварительный ТОП выглядит так:

  1. Әсәй
  2. Мөғжизә
  3. Атай
  4. Берҙәмлек
  5. Рәхмәт
  6. Башҡортостан
  7. Ватан
  8. Мөхәббәт
  9. Һаулыҡ
  10. Йәнтөйәк
  11. Изгелек
  12. Бала
Video: Телешкола ТЕЛЕШКО

Напомним, проект «Самое красивое башкирское слово» реализуют АНО Детско-юношеский центр по популяризации средств массовой информации «Медиаформат» и детская школа телевидения «Телешко». Как отмечают организаторы, проект не имеет аналогов в России. Он создан на грант главы Башкирии, выделенный на сохранение и развитие государственных языков республики, а также при помощи Фонда содействия гражданскому обществу РБ, Всемирного курултая башкир и Детско-юношеского телеканала «Тамыр».

Video: Телешкола ТЕЛЕШКО

Планируется, что представление самого красивого башкирского слова пройдет в День башкирского языка 14 декабря.

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