Стало известно о состоянии отравившегося снюсом 11-летнего мальчика в Башкирии

Прокуратура Башкирии сообщила о состоянии 11-летнего мальчика, который попал в реанимацию после отравления жевательной смесью.

Ведомство начало проверку по данному факту. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, состояние удовлетворительное. Мальчик был переведён в детское отделение. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка деятельности служб системы профилактики района, в задачи которых входит своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном положении и без надзора, рассказали в прокуратуре. Напомним, мальчик был доставлен в больницу Альшеевского района вчера, 12 ноября. Следователи собираются допросить подростка и его приятелей, чтобы понять, как к нему попала смесь неизвестного происхождения.

