«Пара не расстаётся, мерзнут вдвоём». В Уфе проверили замерзающих на озере лебедей

Житель Уфы Руслан Саляхов рассказал Mkset, что одна из птиц ранена и болеет, поэтому оба лебедя не могут улететь в теплые края. Также он добавил, что в администрацию города поступали обращения, там ответили, что «должны приехать МЧС и спасатели». Пресс-секретарь мэрии Уфы Марсель Байдавлетов сообщил, что данный вопрос находится на контроле.