Сбербанк в Башкирии протестировал своих сотрудников на коронавирус 35 000 раз

Офисы банка продолжают обслуживать клиентов в штатном режиме, однако мы рекомендуем минимизировать обращение в подразделения: всем клиентам услуги банка доступны дистанционно в Сбербанк Онлайн ежедневно в любое время суток. Клиенты в режиме онлайн могут переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать услуги ЖКХ, связь и другие услуги. Кроме того, дистанционно можно оформлять и погашать кредиты (в том числе и досрочно), проверять баланс, открывать и пополнять вклады, открывать дебетовые и кредитные карты и пользоваться ими сразу, не получая пластика.