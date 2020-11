Сбербанк в Башкирии протестировал своих сотрудников на коронавирус 35 000 раз

Управляющий башкирским отделением банка сообщил, какие меры принимаются.

Сбербанк в период пандемии регулярно проводит тестирование на COVID-19 своих сотрудников в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. За это время банк в Республике Башкортостан провел 35 000 таких тестов. Допуск сотрудников на рабочие места в офисы банка осуществляется только при наличии у работника актуального отрицательного теста на COVID-19. Тестирование - одна из многих мер, которые Сбербанк принимает для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов. Регулярно производится дезинфекция помещений, сотрудники работают в перчатках и масках, которые постоянно меняются, в офисах нанесены линии разметки для соблюдения положенной дистанции, во всех помещениях банка установлены приборы для измерения температуры и другие. «За время пандемии мы приобрели большое количество средств индивидуальной защиты для предотвращения распространения инфекции: почти 2 млн одноразовых масок, 7 тысяч многоразовых масок, 78 тысяч респираторов, около 7 тысяч экранов для лица. Кроме того, было закуплено 1,4 млн пар одноразовых перчаток, 34 тысячи упаковок антисептика. Мы и дальше будем принимать меры для обеспечения безопасности как наших клиентов, так и сотрудников»,рассказал Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. Офисы банка продолжают обслуживать клиентов в штатном режиме, однако мы рекомендуем минимизировать обращение в подразделения: всем клиентам услуги банка доступны дистанционно в Сбербанк Онлайн ежедневно в любое время суток. Клиенты в режиме онлайн могут переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать услуги ЖКХ, связь и другие услуги. Кроме того, дистанционно можно оформлять и погашать кредиты (в том числе и досрочно), проверять баланс, открывать и пополнять вклады, открывать дебетовые и кредитные карты и пользоваться ими сразу, не получая пластика.

