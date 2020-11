В Ростуризме озвучили результаты конкурса предпринимателей на получение грантов.

Газета “Известия” сообщает, что гранты, которые присвоят победителям конкурса предпринимателей, предназначены для реализации проектов в туристической сфере. Отмечается, что в конкурсе принимали участие почти три тысячи предпринимателей. По итогам конкурса было определено четыреста семьдесят четыре победителя, которые получат от государства в общей сложности 1.2 миллиарда рублей в качестве поддержки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter