Росстандарт будет проверять автозаправки в режиме тайного покупателя

Росстандарт будет проверять автозаправки в режиме тайного покупателя

Вчера, 19:18ОбществоPhoto: pixabay.com
Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов рассказал, о том, что с 1 июля 2021 года российские заправки будут проверять тайные покупатели.

В настоящее время АЗС перед проверкой предупреждаются, что позволяет им скрывать нарушения. Тайные покупатели, естественно, предупреждать не будут, что очень не нравится владельцам заправок. При этом отмечается, что против нововведения выступают и независимые контролеры, пишет NEWS.ru.

Представители Независимого топливного союза отметили, что проверяющие Росстандарта определяют недолив при помощи специального мерного оборудования. Однако у тайных покупателей его не будет, для них остаются канистры и весы, которые не смогут обеспечить необходимую точность.

Участники общественной организации «Народный контроль» также не одобряют нововведение. По их словам, большая часть нарушений фиксируется на заправках, принадлежащих субъектам малого и среднего бизнеса. Крупные сети обычно не рискуют нарушать закон, так как для них предусмотрены очень серьезные санкции. В то же время плановые проверки МСП запрещены, а значит тайные покупатели пойдут на сетевые заправки и особых изменений не будет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы