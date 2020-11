Росстандарт будет проверять автозаправки в режиме тайного покупателя

Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов рассказал, о том, что с 1 июля 2021 года российские заправки будут проверять тайные покупатели.

В настоящее время АЗС перед проверкой предупреждаются, что позволяет им скрывать нарушения. Тайные покупатели, естественно, предупреждать не будут, что очень не нравится владельцам заправок. При этом отмечается, что против нововведения выступают и независимые контролеры, пишет NEWS.ru. Представители Независимого топливного союза отметили, что проверяющие Росстандарта определяют недолив при помощи специального мерного оборудования. Однако у тайных покупателей его не будет, для них остаются канистры и весы, которые не смогут обеспечить необходимую точность. Участники общественной организации «Народный контроль» также не одобряют нововведение. По их словам, большая часть нарушений фиксируется на заправках, принадлежащих субъектам малого и среднего бизнеса. Крупные сети обычно не рискуют нарушать закон, так как для них предусмотрены очень серьезные санкции. В то же время плановые проверки МСП запрещены, а значит тайные покупатели пойдут на сетевые заправки и особых изменений не будет.

