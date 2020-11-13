Премьер-министр Башкирии: «Ковид-госпиталь в Зубово загружен полностью»

Премьер-министр Башкирии: «Ковид-госпиталь в Зубово загружен полностью»

Вчера, 15:59ОбществоАнна КононоваPhoto: Instagram Хабирова
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров вновь рассказал о строительстве нового инфекционного центра в Стерлитамаке. В построенном за 55 дней ковид-госпитале в Зубово в настоящий момент нет мест.

Назаров отметил, что ситуация с распространением коронавируса очень серьезная.

Первый наш госпиталь в Зубово позволил спасти сотни жизней, и в настоящий момент загружен полностью. Сейчас строим второй в Стерлитамаке. Сроки строительства — 50 дней, написал премьер-министр.

В новом медучреждении учтены все недочеты прежнего госпиталя. В больнице появятся операционное, родильное, детское и приемные отделения. Первых пациентов планируется принять уже 1 декабря.

Напомним, строительство госпиталя обойдется в 2,2 миллиарда рублей. Больница рассчитана на 282 койки, в случе ЧС — на 312. Отметим, что опыт строительства переняла соседняя Челябинская область.

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