Одноклассники показали, как видят мир люди с нарушениями зрения

Социальная сеть Одноклассники совместно с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» запустила инклюзивный проект ко Всемирному дню слепых.

13 ноября в ленте соцсети появился специальный набор изображений, который демонстрирует, как видят изображения люди с нарушениями зрения. Этот проект призван привлечь внимание пользователей к людям, которые полностью или частично потеряли зрение, чтобы понять, как они видят мир. Каждое изображение, которое увидят пользователи ОК, разъяснит особенности самых распространенных болезней зрения. Например, как световые лучи смещаются и расплываются из-за астигматизма, или как сужается поле зрения из-за глаукомы, или как мутнеют окружающие предметы из-за катаракты. При клике на изображение пользователи попадут на пост в группе Фонда «Со-единение», который объясняет природу заболевания и показывает, как видят одну и ту же картинку люди без нарушений зрения и с нарушением. Также Фонд «Со-единение» опубликует в своей группе в ОК информацию о регулярных проверках зрения. В течение нескольких недель в группе фонда появятся публикации о гимнастике для глаз, мифы о слепоте и об остроте зрения. 16 ноября в ОК стартует сбор через сервис Добро Mail.ru на покупку современных технических средств коммуникации для слепоглухих. Годом ранее Одноклассники проводили акцию #Музыкажестов совместно с Фондом «Со-единение» и показали, как воспринимают музыку люди с нарушением слуха. В соцсети появился специальный набор песен, который помогал понять, как воспринимают музыку люди, которые плохо слышат.

