Новая версия СанПиНов для заведений общепита стала короче

Роспотребнадзор внес ряд изменений в СанПиНы для заведений общепита - новая версия вступит в силу со следующего года.

Телеграмм-канал “Мейстер” сообщает, что из новой редакции СанПиНов для российских заведений общественного питания исключили устаревшие нормы, поэтому правила стали короче в пять раз. Отмечается, что при разработке новых правил для заведений общепита в Роспотребнадзоре учли пожелания бизнеса. Об этом свидетельствует позитивная оценка омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова и сооснователя группы ресторанов «Чайхона №1» Алексея Васильчука. В новом документе включены требования семнадцати актов в сфере общепита, а также учтены правила организации питания для взрослых, детей, инвалидов и лиц, нуждающихся в специальном рационе. Новые правила вступят в силу с 1 января следующего года и будут действовать на протяжении шести лет. Отмечается, что удаление из СанПиНа устаревших норм и требований может стать нормой при разработке изменений в другие государственные стандарты и правила.

