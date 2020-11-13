Новая версия СанПиНов для заведений общепита стала короче

Новая версия СанПиНов для заведений общепита стала короче

Вчера, 18:34ОбществоPhoto: pxhere.com
Роспотребнадзор внес ряд изменений в СанПиНы для заведений общепита - новая версия вступит в силу со следующего года.

Телеграмм-канал “Мейстер” сообщает, что из новой редакции СанПиНов для российских заведений общественного питания исключили устаревшие нормы, поэтому правила стали короче в пять раз.

Отмечается, что при разработке новых правил для заведений общепита в Роспотребнадзоре учли пожелания бизнеса. Об этом свидетельствует позитивная оценка омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова и сооснователя группы ресторанов «Чайхона №1» Алексея Васильчука.

В новом документе включены требования семнадцати актов в сфере общепита, а также учтены правила организации питания для взрослых, детей, инвалидов и лиц, нуждающихся в специальном рационе. Новые правила вступят в силу с 1 января следующего года и будут действовать на протяжении шести лет.

Отмечается, что удаление из СанПиНа устаревших норм и требований может стать нормой при разработке изменений в другие государственные стандарты и правила.

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