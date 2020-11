Нарколог Азат Асадуллин: «В Башкирии смертность от передозировки выросла в два раза»

В Башкирии увеличилось количество смертей от передозировки наркотиками. Данные были озвучены на межведомственной комиссии в прокуратуре республики. Нарколог, врач-психиатр и профессор Азат Асадуллин рассказал Mkset, с чем это связано.

По словам нарколога, сейчас в республике зарегистрирован наибольший интерес к одному из видов синтетического наркотического вещества. Это синтетический опиоид с наркотическим соединением длительного действия. При этом популярность этого вида наркотика пришла к нам из-за границы. — Если мы возьмем глобальную наркоситуацию в мире, то там уже год – полтора идет рост потребления опиоидов, мы просто догоняем тренд. А в США только отгремел «опиоидный кризис», правда, он был связан с бесконтрольным или малоконтролируемым приемом «аптечных» обезболивающих опиоидного ряда. Также активно продолжается поступление синтетических наркотиков, которые с каждым годом становятся все более «грязными» и низкокачественными. Они занимают до 2/3 нелегального рынка, — отмечает Азат Асадуллин. По статистике в Башкирии в 2019 году было зарегистрировано 38 смертей от передозировки наркотиками. Однако за тот же период 2020 года количество летальных исходов в республике увеличилось до 69 – такое количество смертей более чем в два раза выше, чем в прошлом году. — Также интересно, что в прошлый год был детектирован этот вид опиоидного синтетического наркотика при обследовании у 6 человек, а в 2020 уже у 34 человек. Рост пошел с февраля этого года, что несомненно сообщает о росте его потребления по региону, в основном, в Уфе, до 80%, уверяет нарколог. По данным исследования, очаги количества потребителей предварительно фиксируются в крупных городах Башкирии, прежде всего, в Уфе, а также на территориях республики, граничащих с Оренбургской областью и Татарстаном. Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях, за употребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача влечет наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter