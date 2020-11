Михаил Дегтярев договорился о поставке новых самолетов для «Хабаровских авиалиний»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился в столице с руководителем ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» Михаилом Полубояриновым. Одним из вопросов, которые обсуждались на встрече, было обновление самолетного парка регионального авиаперевозчика «Хабаровские авиалинии».

Дегтярев заявил, что вверенный ему регион отличается большими размерами и разными рельефами. Поэтому нецелесообразно развивать один из видов транспорта, необходимо работать над развитием инфраструктуры в целом. При этом надо заботиться о том, чтобы это положительно отразилось на жизни граждан, пишет vostokmedia.com. «В данном случае поддержка такой компании, как ГТЛК, крупнейшей лизинговой компании страны, безусловно дает нам возможность поднять жизнь жителей края на новый уровень мобильности, комфорта и безопасности», — подчеркнул Дегтярев. Михаил Полубояринов отметил, что Хабаровский край ставит перед его компанией сложные и интересные задачи. Из-за особых климатических условий авиатехника, работающая в регионе, должна быть особенно надежной. Также он согласился помочь реализовать потенциал «Хабаровских авиалиний». «ГТЛК как инструмент государственной поддержки транспортной отрасли большое внимание уделяет работе с регионами. Мы плодотворно сотрудничаем с местными властями в развитии Дальнего Востока и Хабаровского края в частности», — сказал Полубояринов. Ранее Михаил Дегтярев уже поднимал тему авиационных перевозок в регионе. Об этом он говорил с журналистами и на пресс-конференции по итогам первых 100 дней работы на посту главы региона. Он заметил, что Хабаровский край один из немногих сохранивших не только свою лицензированную авиакомпанию, но и свои маршруты. Кроме авиасообщения, Дегтярев и Полубояринов обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для его воплощения в жизнь краю также предоставят лизинговую технику. Согласно данным экспертов, ГТЛК является одним из крупнейших заказчиков для промышленности Хабаровского края. Так, на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре для компании строят 46 новых самолетов SSJ100 на 90 млрд рублей. Кроме этого, судостроителям региона ГТЛК заказала 2 грузопассажирских парома. Этот контракт стоит 10 млрд рублей.

