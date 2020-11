В Брянске пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции лечат при помощи плазмацитофереза.

Как сообщает infox.ru, со ссылкой на врачей областной больницы №1 города Брянска, тяжелых пациентов здесь лечат с помощью плазмацитофереза. У таких больных берут кровь, очищают ее, а затем переливают обратно. Отмечается, что данным метод широко применяют медики Москвы. Кроме этого он популярен за границей. При этом специалисты акцентируют внимание на том, что метод подходит не всем пациентам.

