Жители Башкирии стали реже прививаться от гриппа
Сейчас в Башкирии идет прививочная компания против гриппа, сообщили в пресс-службе роспотребнадзора республики.
На 9 ноября против гриппа привиты 22,7 процентов населения республики (за аналогичный период прошлого года привито 41,4 процентов населения): 925 327 человек, из которых 652,0 тысяч человек – взрослые и 273,3 тысяч – детей. Также за счет дополнительных средств привиты 89,5 тысяч человек.
Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическим сезоне.
Вакцинируют граждан за две-три недели до начала роста заболеваемости. Сделать прививку можно в медицинском учреждении, однако при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.
Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.
Напомним, как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина, в этом году ожидается эпидемия гриппа и ОРВИ средней интенсивности и смешанной этиологии. На территории Башкирии в основном предполагается распространение трех вирусов гриппа: А1 «Мичиган», А2 «Сингапур» и В «Колорадо». Все они уже были отмечены в Башкирии в предыдущие годы и не должны представлять большой опасности, но, разумеется, при условии системной профилактической работы. Пик эпидемии ожидается, как обычно, в феврале и марте следующего года.