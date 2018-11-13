Жители Башкирии стали реже прививаться от гриппа

На 9 ноября против гриппа привиты 22,7 процентов населения республики (за аналогичный период прошлого года привито 41,4 процентов населения): 925 327 человек, из которых 652,0 тысяч человек – взрослые и 273,3 тысяч – детей. Также за счет дополнительных средств привиты 89,5 тысяч человек.

Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическим сезоне.

Вакцинируют граждан за две-три недели до начала роста заболеваемости. Сделать прививку можно в медицинском учреждении, однако при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.