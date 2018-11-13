В Уфе завели дело на пожилого преподавателя колледжа, заподозрив его в разврате
Мужчина обвиняется в совершении развратных действий в отношении 15-летней девушки.
В Башкирии по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего бывшего преподавателя Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении 15-летней студентки, сообщили в следкоме.
Следователи планируют допросить помимо подозреваемого заявителей, других студентов, а также коллег мужчины. Они изучат личности преподавателя и потерпевших. Им также предстоит провести и другие следственные действия.
В рамках расследования также будет дана оценка действиям подозреваемого по аналогичным заявлениям трех других девушек.
Напомним, о домогательстве пожилого преподавателя к своим студенткам стало известно 30 октября. По показаниям девушек, преподаватель права пригласил их к себе домой для решения учебных задач, где предложил им выпить алкоголь и начал их домогаться.