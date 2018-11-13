В Уфе возбуждено дело о просроченном инсулине, который кололи детям

Сотрудники следкома сейчас изучают поставки лекарственных препаратов и проверяют их на соответствие установленным нормам качества и безопасности, а также проводят допросы медицинских работников и лиц, получавших лечение в Республиканской детской клинической больнице.

Поводом для этих следственных действий является возбужденное уголовное дело о просроченном инсулине.

Как сообщается на сайте следкома в РБ, уголовное дело было возбуждено после сообщений об использовании инсулина с истекшим сроком годности для инъекций детям, больным сахарным диабетом, в том числе и в СМИ.

- В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям работников медицинского учреждения, - говорится в сообщении следкома.