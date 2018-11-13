В Уфе начнется суд по второму уголовному делу экс-вице-мэра Александра Филиппова

В Октябрьском районном суде Уфы 16 ноября состоится первое заседание по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывших чиновников администрации Уфы. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

В качестве подсудимых по делу будут проходить бывший первый заместитель главы администрации Уфы по строительсву Александр Филиппов и руководитель столичного управления капитального строительства Марат Гареев.

Как следует из материалов дела, основная статья обвинения – превышение должностных полномочий. Дело в том, что в течение нескольких лет чиновники включали в программу сноса и расселения ветхого жилья за счет бюджета дома, которые были переданы застройщикам по договорам развития застроенных территории и должны были сноситься и расселяться за их счет. Таким образом действия подсудимых нанесли бюджетам трех уровней (федеральному, республиканскому и муниципальному) совокупный ущерб в размере 1,6 млрд руб, считает следствие.

Помимо этого, Марату Гарееву также предъявлено обвинение в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. При обыске у него было найдено подслушивающее устройство, которое он хранил без лицензии.

Напомним, это уже второе уголовное дело, по которому проходит Александр Филиппов. В апреле текущего года Уфимский районный суд приговаривал его к выплате штрафа в размере 250 тысяч рублей, по обвинению в неуплате подоходного налога в 2011 году от продажи компании «Автореал». Однако тогда экс-чиновник был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности по делу. Впоследствии приговор был отменен Верховным судом Башкирии, а дело возвращено в прокуратуру.

В сентябре в отношении Александра Филиппова было возбуждено третье уголовное дело — по статье 291 УК РФ «Дача взятки», сейчас оно находится в производстве у третьего следственного управления СКР, находящегося в Нижнем Новгороде. По версии следствия, в 2017 году вице-мэр передал 10 млн руб взятки первому заместителю прокурора республики Олегу Горбунову за закрытие уголовного дела по подозрению сотрудников мэрии в превышении полномочий.