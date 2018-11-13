В конкурсе красоты в Уфе примут участие девушки из Африки, Индии и из Кавказа

В Уфе началась подготовка к финалу Республиканского конкурса этнической красоты и таланта «Мисс International – Ufa». Финал конкурса состоится 27 ноября в концертном зале «Конгресс-холл».

Как сообщили в оргкомитете конкурса, перед этим финалисток ждет насыщенная программа подготовки: профессиональные фото- и видеосъемки, репетиции, мастер-классы от ведущих профессионалов в сфере моды и не только.

- С сегодняшнего дня мы начнем готовиться к финальному шоу конкурса, потому что это должно быть ярко, необычно и колоритно. Но самое главное, это создать дружескую атмосферу и показать всем многокрасочность республики, - рассказала Медиакорсети продюсер конкурса Азалия Дильмухаметова.

По ее словам, всего было принято более 60 заявок от 20 национальностей, проживающих в Республике Башкортостан. 11 ноября в малом зале ГКЗ «Башкортостан» состоялся отборочный этап конкурса. Каждая девушка выступила перед членами жюри, рассказала о своей национальности и показала творческий номер.

Девушек оценивали представители разных сфер деятельности и разных национальностей: башкиры, татары, русские, а также уроженцы Ирана и Мадагаскара. По результатам кастинга в финальном гала-концерте конкурса мы познакомимся с девушками 12 национальностей:

● Екатерина Емельянова (чувашка, Бижбулякский район РБ);

● Анастасия Самигулова (удмуртка, Татышлинский район РБ);

● Назым Жанибек (Казахстан);

● Рахно Умурзакова (Таджикистан);

● София Фролова (адыгейка, г.Уфа);

● Карина Ахвледиани (грузинка, г.Уфа);

● Чуквуди Фавор (Нигерия);

● Аиеш Шахд Тарик Адел (Египет);

● Ролли Сайн (Индия);

● Гульнара Валеева (башкирка, Бурзянский район РБ);

● Нурия Бакирова (татарка, Илишевский район РБ);

● Елизавета Рогачева (русская, г.Уфа).