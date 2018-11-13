СМИ: Ротенберг может получит контракт на строительство порта в Тамани

Сейчас структуры миллиардера заканчивают возведение Крымского моста. Об этом пишет RNS.

По некоторым данным, вопрос о строительстве порта в Тамани обсуждался в начале ноября на совещании у вице-премьера Максима Акимова. Якобы чиновник предложил концессионеру и инвесторам терминалов привлечь к работам по возведению объектов фирмы, задействованные при реализации проекта Керченской переправы.

Представители Акимова подтвердили, что подобное совещание проходило. Однако о каких-либо конкретных компаниях речи не велось. В пресс-службе Минтранса РФ рассказали, что они получили соответствующее поручение. Сейчас документ рассматривается.

По неподтвержденным данным порт Тамань могут доверить строить структурам генподрядчика Крымского моста. Речь идет об ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ), принадлежащему Аркадию Ротенбергу. Для этого может быть создана специальная «дочка» при СГМ.