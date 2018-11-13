Следком России проверит преступления против детей на территории Башкирии

Накануне, 12 ноября, стало известно, что Башкирия попала в число российских регионов, в которых пройдет проверка следкома, касающаяся преступлений против детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предметом проверки, в том числе, станет возможная причинно-следственная связь между действиями (бездействием) должностных лиц профилактических и социальных служб и трагическими случаями, в результате которых погибли несовершеннолетние. Сотрудники следкома должны установить, насколько полно и своевременно проводилась профилактическая работа с семьями, в которых воспитывались погибшие дети.

В Башкирии представители следкома проверят обстоятельства гибели двух девятилетних братьев-близнецов. Напомним, трагедия случилась 26 октября. Под Уфой в частном доме были обнаружены тела двух убитых мальчиков. А их отец покончил с собой. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело.

Похожий случай был в Тверской области, где женщина убила четырехлетнюю дочку и потом пыталась расстаться с жизнью. А в Тольятти в результате чрезвычайного происшествия погибли женщина и ее малолетний сын-инвалид.

По всем этим фактам следственными органами были возбуждены уголовные дела.

В сообщении следкома особо подчеркивается, что в ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок следком обращает внимание не только на негативные аспекты, но также анализирует существующий положительный опыт. Таковой был выявлен в Мурманской области, где, по мнению специалистов, выстроена вполне действенная система профилактики правонарушений подростков и социальной реабилитации детей и их родителей.