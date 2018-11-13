«Россети» минимизируют последствия непогоды для своих потребителей

«Новые известия» сообщают, что в соответствии с поручением генерального директора холдинга Павла Ливинского энергетики проводят дополнительные учения и тренировки в отдельных субъектах России, где имеет место быть риск аномальных погодных явлений.

На данный момент учения организованы в двадцати шести субъектах, во всех федеральных округах. Отмечается, что ряд этих мероприятий продлится до двадцать второго декабря. В целом было задействовано более тринадцати тысяч специалистов в составе почти одной тысячи семисот бригад. Привлечено более трех тысяч единиц спецтехники.

Специалисты «Россетей» работают в условиях, которые по максимуму приближены к реальным. Они отрабатывают практические навыки взаимодействия производственного персонала, включая привлечение подразделений МЧС и других служб и ведомств.

Вместе с тем, бригады «Россетей» занимаются увеличением устойчивости объектов электросетевого комплекса к влиянию негативных метеорологических явлений, возникающих во время максимальных нагрузок осенне-зимнего сезона. Так, данные на 11 ноября свидетельствуют, что энергетики расчистили почти 16 000 га и расширили более 5 000 га трасс воздушных линий электропередачи, отремонтировали 13 700 опор, заменили 529 км изношенного неизолированного на самонесущий изолированный провод воздушных линий, а также отремонтировали 219 трансформаторных подстанций и 8 300 км линий электропередачи.