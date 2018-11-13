«Россети» минимизируют последствия непогоды для своих потребителей
Филиалы группы компаний «Россети» обеспечили готовность оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период. Этот факт подтверждается результатами мониторинга, который был проведен Минэнерго России.
«Новые известия» сообщают, что в соответствии с поручением генерального директора холдинга Павла Ливинского энергетики проводят дополнительные учения и тренировки в отдельных субъектах России, где имеет место быть риск аномальных погодных явлений.
На данный момент учения организованы в двадцати шести субъектах, во всех федеральных округах. Отмечается, что ряд этих мероприятий продлится до двадцать второго декабря. В целом было задействовано более тринадцати тысяч специалистов в составе почти одной тысячи семисот бригад. Привлечено более трех тысяч единиц спецтехники.
Специалисты «Россетей» работают в условиях, которые по максимуму приближены к реальным. Они отрабатывают практические навыки взаимодействия производственного персонала, включая привлечение подразделений МЧС и других служб и ведомств.
Вместе с тем, бригады «Россетей» занимаются увеличением устойчивости объектов электросетевого комплекса к влиянию негативных метеорологических явлений, возникающих во время максимальных нагрузок осенне-зимнего сезона. Так, данные на 11 ноября свидетельствуют, что энергетики расчистили почти 16 000 га и расширили более 5 000 га трасс воздушных линий электропередачи, отремонтировали 13 700 опор, заменили 529 км изношенного неизолированного на самонесущий изолированный провод воздушных линий, а также отремонтировали 219 трансформаторных подстанций и 8 300 км линий электропередачи.
Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский добавил, что принимая во внимание опыт осенне-зимнего периода 2017-2018 годов, были разработаны новые подходы к производственному процессу. Он также подчеркнул, что компанией была перевыполнена ремонтная программа. Однако, это не означает, что в период ОЗП реакция будет сосредоточена только на текущих инцидентах. Компания действует проактивно, ориентируясь на упреждение технологических нарушений. “Таким образом, приоритетная задача «Россетей» — предельно снизить для потребителей последствия непогоды. В связи с этим были выявлены регионы с наибольшими рисками возникновения природных аномалий, а затем сконцентрированы дополнительные силы и средства компании, и на практике отрабатываем взаимодействие персонала, проводим важные для энергетического комплекса региона работы”, - заявил Ливинский.