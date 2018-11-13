"Почему справки не выдают вовремя?": Жители Башкирии вновь возмущены работой МФЦ

В одной из пабликов социальной сети "Вконтакте" своим впечатлением от работы местного МФЦ поделилась жительница Бурзянского района, пожелавшая остаться неизвестной. По ее словам, сотрудники МФЦ не предупреждают о готовых справках. Люди узнают о них поздно, просроченные справки приходится делать заново, снова теряя время на очередях.

- Документы для получения субсидии и на оплату ЖКХ я принесла еще в августе. Справка должна была быть готовой 20 сентября, мне дали ее только 23 октября. Пришлось в октябре заново делать, - рассказывает она.

Ее сын, как студент из малоимущей семьи, претендует на социальную стипендию. Необходимую справку женщина заказала через МФЦ 5 сентября.

- Социальная защита подготовила документ 28 сентября, а мне в МФЦ дали только 23 октября. Когда я звонила, мне говорили, что еще не готова. Из-за того, что справку дали поздно, мой сын будет получать соцстипендию только с декабря, - говорит она.

В семье жительницы Бурзянского района трое детей, и она, и ее муж получают небольшие зарплаты.

"Если бы справки давали вовремя, мы могли бы свои деньги вовремя получать. Почему сотрудники МФЦ не сообщают нам, когда справки до них доходят? Ведь они записывают наши номера. Можно сообщить через портал Госулуги. Зря что ли нас насильно подключали к нему?" - задается вопросом женщина.

В пресс-службе МФЦ республики нам объяснили, что нужно разобраться в этой ситуации отдельно.

- При сдаче документов на расписке о приеме пишется дата выдачи. Готовность можно посмотреть на нашем сайте, а также узнать через контакт-центр. В данной ситуации нужно разобраться, возможно, просрочил орган, к которому были направлены документы. Бывает, что они не успевают обработать документы, - прокомментировала начальник отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ МФЦ Башкирии Регина Фаткуллина.

Ранее, в конце сентября текущего года, Медиакорсеть публиковала репортаж о работе МФЦ Абзелиловского района.