Клип Ковалевской за неделю набрал больше 3,8 млн просмотров

Секрет успеха клипа прост — он сделан просто, красиво и о любви, пишут «Новые известия» .Поклонники певицы отмечают, что клип — нежный, романтичный, как и сама Оксана. От просмотра клипа сердце бьется чаще и становится очень тепло. Вместе с тем, в нем все гармонично: красивые слова, великолепная музыка и чудесная влюбленная пара.

Оксана Ковалевская родилась 6 мая 1983 года в Беларуси и с самого детства принимала участие в конкурсах самодеятельности. Она закончила музыкальную школу, была победителем районных и областных музыкальных конкурсов, представляла Минскую область на конкурсе «Славянский базар в Витебске». После окончания школы состоялась как профессиональная певица - начала петь в группе «Лето», а в 2001 году основала группу «Краски», участницей которой была около шести лет.