Голикова: на допфинансирование РАН направят свыше миллиарда рублей

Так на развитие направлений РАН дополнительно направят 829 миллионов рублей, а на информационное обеспечение – 220 миллионов рублей. Об этом пишет RNS.

Соответствующие поправки будут внесены в бюджет 2019 года в ближайшее время. Накануне президент РАН Александр Сергеев направил членам Кабинета министров России два письма. Ученые просили денег. Средства планируется потратить на ряд направлений. Речь идет о международной деятельности, а также новых полномочиях исследователей, связанных с прогнозами о научно-техническом и социально-экономическом развитии России. Дополнительное финансирование получат и другие направления деятельности РАН, сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что новые поправки должны согласовать между собой РАН, Минобрнауки и МИД. Последнее ведомство отвечает за международную работу. Минфин примет поправки о дополнительном финансировании РАН после их детальной проработки.