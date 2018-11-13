Эксперты «Роскачества» проверили 40 марок молочных сосисок

Как информирует газета «Известия» 13 ноября, в ходе исследования проверялось содержание в сосисках консервантов, крахмала и сои, а также наличие различных бактерий.

В результате выяснилось, что не все молочные сосиски произведены по рецептуре ГОСТ. Некоторые марки руководствовались ТУ, что позволило снизить себестоимость продукта. Тем не менее было установлено, что все сосиски действительно сделаны из мяса.

При этом ни в одних сосисках не было обнаружено кишечных палочек, листерий и сальмонелл, а также ГМО, радионуклидов и солей тяжелых металлов.

Однако в продукции марки «Мясокомбинат Псковский» было зафиксировано наличие золотистого стафилококка, а в продукции производителя «Балахоновский мясокомбинат» были найдены сульфитредуцирующие клостридии.

Крахмал, позволяющий сделать фарш более плотным, был обнаружен в 7 видах сосисок, соя - в 3, а карриган (добавка для удержания влаги, запрещенная госстандартом) - в 8.