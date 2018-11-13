Директор Серафимовской спецшколы в Башкирии восстановился в своей должности

О ситуации с директором Медиакорсеть уже писала ранее . Приказ об увольнении Рашита Аднагулова появился 7 сентября 2018 года после побега двух воспитанников. Министр образования Гульназ Шафикова пригласила его в ведомство на следующий день и предложила уволиться по собственному желанию. В суде удалось доказать, что заявление об увольнении было написано под давлением. По итогам рассмотрения дела, директор Серафимовской спецшколы восстановлен в должности с 8 сентября с компенсацией заработной платы за время отсутствия. К работе Рашит Аднагулов приступит уже завтра, 14 ноября.

– Прокурор был категорически против, мотивировав тем, что министерство все сделало по закону, и у нас нет доказательств оказанного давления. Однако мы, в свою защиту, предоставили распечатки, где было видно, что звонок из министерства в школу с заявлением о том, что Рашит Карамутдинович уволен, поступил раньше, чем он (Рашит Аднагулов, – прим. редакции) вышел из кабинета. Нам очень повезло, что судья сам был воспитанником детского дома и сказал, что прекрасно понимает, что побеги в таких учреждениях – дело нередкое. Единственное, у нас есть опасения, что прокурор подаст кассационную жалобу, но мы готовы в этом случае идти до конца, – сообщили представители школы.