В Башкирии в детсадах выявили частных охранников без лицензии

Медиакорсеть выяснила, как в регионе строят свою работу частные охранные предприятия.

Сотрудники Управления Росгвардии по Башкирии в городе Межгорье выявили частное охранное предприятие (ЧОП), которое без соответствующей лицензии предоставляло услуги по охране муниципальных дошкольных и образовательных учреждений.

Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе регионального Управления Росгвардии по Башкирии, сейчас материалы направлены в Арбитражный суд республики для дачи юридической оценки.

По данным Управления Росгвардии, на которое, собственно, и возложены обязанности по контролю за деятельностью ЧОПов, сегодня на территории республики зарегистрировано около 400 частных охранных организаций, в них работают почти 10 тысяч человек. Они охраняют 16,5 тысячи объектов различных форм собственности.

В целом, по данным Росстата, по всей стране в охранных структурах работают 1 млн 132 тысячи человек, из них 420 тысяч относятся к госструктурам и 708 тысяч – к частным предприятиям. В частные охранные структуры, как правило, приходят мужчины, уволившиеся из Вооруженных сил или правоохранительных органов. В идеале эти люди должны быть хорошо подготовлены - не просто пугать формой кого-то, а владеть навыками физической и боевой подготовки, единоборств, работать с техническими средствами, оказывать первую помощь пострадавшим.

В составе ЧОПов они занимаются охраной имущества и поддержанием порядка в учебных заведениях, торговых и офисных зданиях и на других объектах, а также следят за ситуацией во время спортивных и других общественных мероприятий.

При этом ценник за услуги частной охраны в последнее время, по словам специалистов, немного вырос.

Сергей Катырин.

- Сейчас появилось больше возможностей для привлечения большего числа охранных структур. Второй немаловажный фактор в работе ЧОПов – в последние годы выросло количество рисков, - так охарактеризовал ситуацию в отрасли в программе "Бизнес-Вектор" телеканала РБК президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Как считают представители охранной отрасли, когда речь идет об обеспечении безопасности людей и важных объектов, демпинг в данном случае неуместен.

- Если цена опускается ниже, то это уже не охранник, а сторож, - говорят представители легальных охранных предприятий.

По официальным данным, сами участники рынка считают, что объем рынка услуг ЧОПов в России не превышает 250 млрд рублей в год за охрану 836 тысяч объектов. Деньги достаются более чем 23 тысячам ЧОПов. Из них большую часть рынка - 80% - занимают компании численностью до 20 человек, 15% - 15-200 чел. А вот крупных структур, объединивших в своем составе больше 200 человек, не более 4% от общего числа ЧОПов.

Как отметил основатель компании «Глобал Безопасность» Михаил Королев, наиболее стабильный доход приносит охрана промышленных объектов. Ориентировочная стоимость каждого поста составляет порядка 130 тысяч рублей в месяц, из этой суммы основную часть составляет зарплата четырех охранников (чуть больше 20 тысяч рублей в месяц каждому), остальное – налоги, а также резерв средств на случай подмены сотрудника и накладных расходов.

На самом деле, сфера приложении сил ЧОПов может расширяться.

- По оценкам наших партнеров, зарубежных экспертов в данной области, данный рынок у нас не освоен на 30-40 процентов, - считает глава ТПП РФ Сергей Катырин. - Реальные возможности для роста данного рынка можно найти в небольших частных дачных поселках, частных заведениях, у которых не очень большой объем работы и нет возможности платить большие деньги за охрану. Это также могут быть и более мелкие объекты с разветвленной инфраструктурой, которые тоже необходимо охранять.

Вообще, по данным экспертов, в последние годы наметилась тревожная тенденция к уменьшению заказчиков услуг ЧОПов. Зачастую это связано с недостатком средств. Чтобы обеспечить ЧОПам доступ к низкому ценовому сегменту потенциальных заказчиков, были внесены предложения узаконить должность охранника-контролера с уменьшенными полномочиями. Такие изменения предполагается внести в отраслевой законопроект.

Среди прочих предложений будет также обсуждаться введение налоговых льгот для тех ЧОПов, которые участвуют в обеспечении общественного порядка. В том, что такое сотрудничество дает реальную пользу, сегодня уже мало кто может усомниться. Для примера: непосредственно в Башкирии по данным регионального Управления Росгвардии, на сегодняшний день заключено больше 300 соглашений о взаимодействии в охране общественного порядка и борьбе с преступностью между Управлениями и Отделами МВД России по городам и районам республики и частными охранными организациями. В рамках таких соглашений ежедневно по республике задействованы 80 экипажей из 45 частных охранных организаций, из них в Уфе – 46 экипажей из 14 организаций. В шести городах республики организованы совместные патрули с сотрудниками территориальных ОВД. В среднем в сутки в республике около 500 сотрудников ЧОПов задействованы в мероприятиях по обеспечению общественного порядка, контролю за территориями, прилегающими к охраняемому объекту и т.д.

- За 10 месяцев текущего года частные охранные организации задержали за различные правонарушения больше 2 тысяч человек, из них 168 - по подозрению в совершении преступлений, - рассказала пресс-секретарь Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева. - По информации от сотрудников частных охранных организаций сотрудниками правоохранительных органов раскрыто 35 преступления.

Программа "Бизнес-Вектор" о рынке охранных предприятий. Видео Видео: телеканал РБК, Youtube.com

Кстати

Вот только три примера результативной работы сотрудников уфимских ЧОПов, данные случаи имели место в текущем году.