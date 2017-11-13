В Башкирии появится «Медовая деревня» – Рустэм Хамитов

Глава региона отметил, что в республике созданы все условия для развития пчеловодства.

Сегодня нужно выходить на новый уровень международного сотрудничества в научной и практической сфере, шире представлять наши продукты на рынках других стран. Причём не только традиционный башкирский мед, но и прополис, сотовый мёд, пергу, цветочную пыльцу, маточное молочко. А сейчас этой продукции и для внутреннего рынка мы вырабатываем мало. Так что нашим пчеловодам, конечно же, есть над чем работать.отметил глава республики Рустэм Хамитов.