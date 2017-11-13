В Башкирии появится «Медовая деревня» – Рустэм Хамитов

Ко всемирному конгрессу «Апимондия» в 2021 году разрабатывается проект создания «Медовой деревни», сообщили в пресс-службе главы правительства.
Рустэм Хамитов заявил, что «Медовая деревня» будет своего рода демонстрационной площадкой с развернутой информацией об истории пчеловодства республики, его традициях и сегодняшнем опыте.
Сегодня нужно выходить на новый уровень международного сотрудничества в научной и практической сфере, шире представлять наши продукты на рынках других стран. Причём не только традиционный башкирский мед, но и прополис, сотовый мёд, пергу, цветочную пыльцу, маточное молочко. А сейчас этой продукции и для внутреннего рынка мы вырабатываем мало. Так что нашим пчеловодам, конечно же, есть над чем работать.отметил глава республики Рустэм Хамитов.