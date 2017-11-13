Цены на iPhone в России существенно снизились

В России наметилась тенденция снижения цен на iPhone.

Как пишет издание Dni.ru, модель с минимальным объемом памяти можно купить за 29,7 тысяч рублей.

Телефоны с памятью в 32 и 128 гигабайт продают уже за 37,4 и 40 тысяч рублей соответственно. Первоначальная стоимость iPhone 6S Plus равнялась 60 тысячам рублей.

Также эксперты назвали причину резкого падения цен. Они уверены, что это произошло из-за недавнего начала продаж в России новых смартфонов – iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

С 3 ноября в нашей стране стали продавать iPhone X по цене от 80 до 92 тысячи рублей. При этом обладатели гаджета успели заметить недостатки этой модели. Так, они отмечают, что при минусовых температурах сенсорный экран не так чувствителен к касаниям. У некоторых аппаратов в правом углу дисплея возникла негаснущая полоса зеленого цвета.