Следком Башкирии начал проверку смерти рабочего на стройке в Уфе
Сегодня, 17:17ОбществоНаталья Кузнецова
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По факту смерти рабочего на строительном объекте по адресу ул. Первомайская, 8а, следком Башкирии начал доследственную проверку.
Подробности в следственном комитете пока не уточнили, отметив лишь, что после пожара на место событий выезжал следователь.
Напомним, 11 ноября на стройке в Уфе произошел пожар: по предварительной информации загорелся строительный вагончик. По словам очевидцев, горящий объект находился в непосредственной близости от жилого дома. Незадолго до ЧП местные жители видели на строительной площадке пьяных рабочих.
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