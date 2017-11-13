Прогноз погоды на начало недели в Башкирии: дожди, мокрый снег

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на начало недели. По данным синоптиков, на этой неделе сохранится теплая погода, а наступление зимы на Урале откладывается.
- Западные и юго-западные потоки , преобладающие в атмосфере, не позволят арктическому холоду проникнуть на Урал. Поэтому наступление зимы на территории нашей республики откладывается, - отмечают синоптики.
Сегодня, 13 ноября, в отдельных районах республики ожидается мокрый снег, слабый гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -3,+2°.
Во вторник, 14 ноября, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью до умеренных. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем 0,+5°.
В среду, 15 ноября, температура воздуха ночью -2,+3°, днем 0,+5°. В отдельных районах ожидается дождь, по югу без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.