Предприниматели в Башкирии утвердят нового главу своего Фонда

Внеочередное собрание участников Фонда поддержки и развития малого предпринимательства РБ пройдет в конце ноября.

В одном из телеграмм-каналов был опубликован фрагмент письма участников Фонда поддержки и развития малого предпринимательства Башкирии. В нем содержится просьба об организации внеочередного собрания Фонда для досрочного освобождения от должности генерального директора и избрании нового гендиректора. В письме содержится дата внеочередного собрания – 24 ноября.

Медиакорсеть позвонила одному из участников Фонда, директору ООО «Альянс» Арсену Нуриджанову. Он подтвердил факт необходимости переизбрания гендиректора Фонда поддержки и развития малого предпринимательства.

- Да, собрание будет, - сказал Арсен Нуриджанов. – Это уже согласовано с Попечительским советом и госкомитетом по предпринимательству и туризму.

По словам Нуриджанова, назначенный в июне этого года гендиректором Фонда с руководством не справился, а вопрос о кандидатуре нового гендиректора пока прорабатывается.

- Последние месяцы Фонд лихорадит, - пояснил Арсен Нуриджанов. – Чтобы этого не было, надо хорошо подумать о том, кто возглавит Фонд. Есть идея, чтобы новым руководителем стал кто-то из его учредителей.