Подозреваемого в убийстве Веры Фойкиной конвоировали в Уфу

Теперь его ждет суд.

Как стало известно Медиакорсеть, в минувшие выходные в Уфу конвоировали подозреваемого в зверском убийстве 24-летней уфимки Веры Фойкиной. 28-летний уроженец Нефтекамска Руслан Саяхов ранее был объявлен в международный розыск. Мужчина пять лет скрывался в Индии. Выяснилось, что он преподавал йогу.

Напомним, шокирующее убийство произошло в 2012 году в Уфе. После вечеринки в ночном клубе в Уфе Руслан Саяхов убил подругу, спрятал тело в чемодан и вывез на автомобиле в Чишминский район. Чтобы избавиться от всех следов, он сжег тело девушки. После этого он в этом же месяце улетел на Гоа. Осенью этого года его задержали правоохранители Индии и передали отечественным коллегам. Теперь в отношении Саяхова будут проводиться следственные действия.