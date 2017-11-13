Глава Башкирии о бессистемной застройке: Это наша общая болезнь, беда

Рустэм Хамитов посетовал на то, что в новых микрорайонах сначала строят дома, а потом думают об инфраструктуре.

Сегодня, 13 ноября, глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал в уфимском микрорайоне Нагаево, где открыли новый корпус школы № 147. Руководителю региона показали новые кабинеты, современное школьное оборудование, а затем он выступил перед собравшимися на торжественную церемонию педагогами, школьниками и их родителями.

- Школа будет рассчитана на 1 250 мест. Идя сюда, я спросил у директора, а нужно ли столько? – сказал Рустэм Хамитов. - Да, нужно, потому что микрорайон развивается, строительство ведется. К сожалению, как это часто у нас бывает, мы опаздываем со строительством инфраструктуры. Домов много, жителей много. Всё здесь идет по нарастающей. А мы – городские и республиканские власти – догоняем. В этой части, конечно же, надо вовремя формировать свои планы с тем, чтобы такого отставания не было.

Как отметили участники церемонии, необходимость возведения школы объясняется интенсивной застройкой микрорайона. До последнего времени школьники из Нагаево, а также ближайших микрорайонов Жилино и Зинино были вынуждены учиться в здании 1970 года постройки, рассчитанном на 200 человек. 700 учащихся вынуждены были заниматься там в две смены.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

В 2015 году было принято решение о строительстве новой школы на 1 250 мест. Общая площадь здания после ввода второй очереди составит 24 тысячи кв м. Стоимость объекта – 700 млн рублей.

По словам главы региона, в Нагаево еще немало нерешенных вопросов. Помимо школы, нужны детские сады, переезд через железную дорогу.

- У меня уже достаточно много писем от родителей, жителей, которые просят немедленно, прямо сейчас приступить к его строительству. Но еще и проекта нет, только идеи витают в воздухе. Это тоже говорит о том, что власть в этом смысле действует с опозданием. Конечно же, это нехорошо, - признал промахи властей Рустэм Хамитов и перешел к приятной теме – поздравлению с новосельем.

Тему бессистемной застройки он продолжил чуть позже в ходе небольшого брифинга с журналистами.

- Конечно, надо прекращать такие варианты, когда вначале строят огромные жилые комплексы, а потом люди начинают мучиться, потому что ничего нет. Пишут во все инстанции, в том числе по этой школе были обращения в мой адрес, в Москву писали родители. Хорошо, что сумели быстро найти эти 700 млн рублей в Фонде социальных целевых программ, в том числе 350 млн рублей выделила компания «Транснефть», с которой у нас был пятилетний договор по благотворительной помощи. Мы смогли быстро выхватить эту ситуацию, как-то её стабилизировать. Но это как раз показывает, что не всегда планирование является качественным. Это наша общая болезнь, беда, - посетовал глава Башкирии.

Как выяснилось, еще в ряде микрорайонов, особенно в Уфе и в таких крупных городах, как Стерлитамак, Салават идет отставание по строительству социальных объектов.

- Пора прекращать такую практику и опережающим темпом строить школы, больницы, поликлиники! – заявил Рустэм Хамитов. - Назрела необходимость также решить вопросы со строительством школ, в частности, в микрорайоне Инорс.