По причине использования кондиционеров в парке развлечений Диснейленд в США разгорелась эпидемия легионеллеза.

Как пишет издание Dni.ru, она представляет собой тяжелую форму воспаления легких.

По словам эксперта из России, врача аллерголога-иммунолога Ирины Ярцевой, через кондиционеры в человеческий организм проникают опасные бактерии, такие как грибки и легионеллы. Последние провоцирую развитие легионеллеза или болезни легионеров.

Различные грибки тоже выступают основой развития болезней, ведущих к летальному исходу. Из-за этого человек может кашлять, поскольку грибки вызывают пневмонию или инфекцию, а также аллергические проявления. Когда в воздухе накапливается большое количество грибков, может развиться бронхиальная астма или кожные заболевания, предостерегает эксперт.

Среди проводивших время в Диснейленде посетителей было выявлено 12 случаев заболевания легионеллезом. Девять из них посещали аттракционы в сентябре, а еще трое жили поблизости от парка в начале осени этого года.