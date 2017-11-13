Эксперты: кондиционеры вызывают смертельно опасную болезнь легионеллез
Как пишет издание Dni.ru, она представляет собой тяжелую форму воспаления легких.
По словам эксперта из России, врача аллерголога-иммунолога Ирины Ярцевой, через кондиционеры в человеческий организм проникают опасные бактерии, такие как грибки и легионеллы. Последние провоцирую развитие легионеллеза или болезни легионеров.
Различные грибки тоже выступают основой развития болезней, ведущих к летальному исходу. Из-за этого человек может кашлять, поскольку грибки вызывают пневмонию или инфекцию, а также аллергические проявления. Когда в воздухе накапливается большое количество грибков, может развиться бронхиальная астма или кожные заболевания, предостерегает эксперт.
Среди проводивших время в Диснейленде посетителей было выявлено 12 случаев заболевания легионеллезом. Девять из них посещали аттракционы в сентябре, а еще трое жили поблизости от парка в начале осени этого года.
Десятерых отправили на лечение в госпиталь, один заболевший скончался. Впоследствии специалисты сделали вывод, что эпидемия случилась из-за двух охлаждающих башен. В кондиционерах нашли большую концентрацию легионелл. В итоге, руководство Диснейленда распорядилось закрыть башни и насытить воду химическим составом, уничтожающим бактерии.