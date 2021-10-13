Возле московской школы неизвестный открыл стрельбу. Стрелка задержали

В Москве молодой человек в камуфляжной форме пришел с оружием к школе №1260, после чего открыл огонь в воздух.

Стало известно, что он совершил несколько выстрелов в воздух. После звуков автомата в школе №1260 оперативно забаррикадировали один из кабинетов стульями. После инцидента из школы вывели всех учеников и преподавателей. К учебному заведению приехали сотрудники полиции и оцепили территорию школы. Правоохранители обошли район и разыскали парня, во время поисков по Москве был объявлен план "Сирена". В ведомстве уточнили, что ружье было страйкбольным и пострадавших нет. Личность стрелка не уточняется, по словам свидетелей, это молодой парень 17-18 лет. Фото: smotrim.ru По сообщениям ряда СМИ дома у несовершеннолетнего было найдено два электрических и шесть спринговых (пружинных) пистолета для страйкбола.

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