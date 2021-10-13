В Уфе сгорел «несуществующий дом», которого нет ни в одном реестре ЖКХ

Они нас и разбудили. Администрация Ленинского района приехала ночью, они даже не зашли в дом. Постояли на улице, посмотрели на весь этот ужас и уехали. Мы стояли все в истерике, понимая, что мы теперь бомжи. Девочка, прыгнувшая со второго этажа, стояла в одеяле на улице, мы ее укутали. Не могла даже ничего сказать, у ребенка случился шок. Сейчас нас приютил батюшка в Никольском храме, разрешил поставить свою мебель, — рассказывает Алена. Ее сын в ту страшную ночь находился дома у родственников. В его комнате во время пожара полностью провалился потолок над кроватью и шкафом.