В Уфе на еще одну фирму экс-депутата Кирилла Бадикова завели уголовное дело

Стало известно, что в отношении компании «Литер 4» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщает прокуратура Башкирии, подозревается компания в том, что обманула дольщиков на более чем 600 миллионов рублей. В частности, в ведомстве отметили, что «Литер 4» в период с 2017 по 2018 года заключили контракт о долевом строительстве с 224 гражданами.