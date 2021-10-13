В Уфе на еще одну фирму экс-депутата Кирилла Бадикова завели уголовное дело

Стало известно, что в отношении компании «Литер 4» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщает прокуратура Башкирии, подозревается компания в том, что обманула дольщиков на более чем 600 миллионов рублей. В частности, в ведомстве отметили, что «Литер 4» в период с 2017 по 2018 года заключили контракт о долевом строительстве с 224 гражданами.
Известно, что строительство 19-этажное здания в квартале, ограниченном улицами Сун Ят-Сена, Айской и Большой Московской должно было завершиться в период с июля по сентябрь этого года, однако здание, по сообщению прокуратуры, готово только на 30%.
Между тем, конкретных подозреваемых у прокуратуры пока нет, а уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица.
Отметим, что ООО «Литер 4» входит в ГК «Госстрой и подконтрольна управляющей компании депутата Горсовета Уфы III и IV созывов Кирилла Бадикова.
Напомним, что для фирм Кирилла Бадикова это третье уголовное дело. Так, первое дело было возбуждено в июле этого года в отношении сотрудников ООО «Городские постройки». Известно, что ущерб от строительства дома «Комфорт-квартал „Московский“ Литер 3» составляет 820 миллионов рублей. Второе дело было возбуждено уже в отношении ООО «Высотки», которая занималась возведением дома «Эрмитаж», для чего с 252 дольщиков было собрано 700 миллионов рублей.