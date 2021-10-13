В СК опровергли информацию о попадании москвичей в рабство в Дагестане

Представители Следственного комитета Российской Федерации заявили, что пара из Москвы, которая собиралась добраться в Крым автостопом, не попадала в рабство в Дагестане.

Ранее москвич Петр Пелеханов рассказал журналистам, что его с женой обманом вывезли в Дагестан и продали в рабство. Об этом пишет телеканал «360». По словам Пелеханова, он со своей супругой решил отправиться в Крым автостопом. Пара договорилась с водителями, что те довезут их до промежуточного пункта — города Ставрополя. Один из шоферов предложил москвичам поработать на местной ферме, пообещав хорошую зарплату. Супруги согласились. Однако вместо Ставрополя водитель рейсового автобуса вывез москвичей в Дагестан. Пелеханов сообщил, что там они попали в рабство. Молодых людей насильно заставляли работать в поле. Вскоре пострадавшим удалось совершить побег. Сегодня полицейские заявили, что они не станут возбуждать уголовное дело на хозяев дагестанской фермы, так как те заплатили супругам за месяц работы по 10 000 рублей. Вину собираются возложить только на водителя автобуса, который предложил потерпевшим работу в Ставрополе, а сам вывез их в Дагестан. Полицейские пояснили, что жертвы сами отказались от претензий к владельцам фермы. Потерпевшие вдруг дали показания, что работать их не заставляли, и насилия к ним не применяли.

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