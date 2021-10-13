В приёмных Татьяны Минеевой можно получить консультацию по размещению производств

За год агентство обрабатывает до 140 заявок, по итогам рассмотрения которых инвесторам предоставляется в среднем шесть вариантов. Всего за девять месяцев текущего года его специалисты помогли предпринимателям подобрать порядка 10,2 тыс. кв. метров площадей для расширения производства. Обратиться за помощью в Агентство промышленного развития может любая компания. На первом этапе осуществляется формирование технического задания, где указываются площадь помещения или земельного участка, необходимость в инженерных коммуникациях, профиль будущего предприятия и пожелания по расположению. Затем агентство подыскивает подходящие варианты и направляет их заявителю. При этом консультанты не только подбирают место для размещения будущей промышленной площадки, но и проверяют его, а также в дальнейшем оказывают услугу по сопровождению инвестора до заключения соглашения на покупку или аренду.