В приёмных Татьяны Минеевой можно получить консультацию по размещению производств

С начала 2021 года в Агентство промышленного развития Москвы обратились представители одиннадцати компаний с просьбой помочь определиться с местом для размещения производств. Ответы на все актуальные вопросы предприниматели могут получить у экспертов общественных приемных бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, расположенных в разных районах мегаполиса. Все консультации проводятся на безвозмездной основе, пишет interfax-russia.ru.
Уточняется, что общий объем финансовых вложений в проекты составит порядка двух миллиардов рублей. На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что при удачном размещении в городской черте новых предприятий и последующем их успешном развитии образуется 270 дополнительных рабочих мест. Как рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, условия для введения и расширения бизнеса в городе на сегодняшний день весьма привлекательны. И в скором времени еще две фирмы организуют здесь свои производства. Площадь предприятий, которые откроются в Южном и Юго-Восточном округах Москвы, в общей сложности составит более 380 кв. метров.
К примеру, в минувшем месяце помощь Агентства промышленного развития Москвы получила компания по производству замороженных продуктов. Второе предприятие организовано выпускниками Московского физико-технического института. Его производство размещено на территории промышленной площадки на Автомобильном проезде, и суммарный объем инвестиций в развитие обеих компаний составил около 130 млн рублей. А 35 жителей столицы благодаря развитию новых производств получат работу.
За год агентство обрабатывает до 140 заявок, по итогам рассмотрения которых инвесторам предоставляется в среднем шесть вариантов. Всего за девять месяцев текущего года его специалисты помогли предпринимателям подобрать порядка 10,2 тыс. кв. метров площадей для расширения производства. Обратиться за помощью в Агентство промышленного развития может любая компания. На первом этапе осуществляется формирование технического задания, где указываются площадь помещения или земельного участка, необходимость в инженерных коммуникациях, профиль будущего предприятия и пожелания по расположению. Затем агентство подыскивает подходящие варианты и направляет их заявителю. При этом консультанты не только подбирают место для размещения будущей промышленной площадки, но и проверяют его, а также в дальнейшем оказывают услугу по сопровождению инвестора до заключения соглашения на покупку или аренду.