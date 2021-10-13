В ФСС рассказали о преимуществах электронных больничных листов

Недавно в одной из поликлиник Самары был выдан 90-миллионный электронный больничный. Специалисты Фонда социального страхования рассказали, что в этом году 78% листов нетрудоспособности выдали в электронном виде. А с января следующего года все больничные будут исключительно электронными.

В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации одинаковую юридическую силу имеют и электронные, и бумажные листы нетрудоспособности. Чтобы документ был выписан в цифровом формате, достаточно сообщить о своем желании врачу и подписать форму согласия на его оформление, пишет newizv.ru. У цифрового листа нетрудоспособности имеется ряд преимуществ. Прежде всего, невозможно его потерять, испортить или подделать. Больничный хранится в личном кабинете на сайте ФСС, а уведомления о его закрытии или открытии приходят авторизованным пользователям в кабинет портала госуслуг. Также страховое возмещение быстрее поступает получателю. Работодателям электронные листы нетрудоспособности тоже дают ряд преимуществ. Им не придется вручную переносить данные с бумажного носителя в систему. А информацию в Фонд соцстрахования можно будет отправить буквально в 2-3 клика. Если вернуться к статистике, то больше всего электронных больничных выдали в Москве и Подмосковье – 8,9 и 5 млн соответственно. Третье место занял Татарстан – 3,8 млн больничных. По информации на конец сентября 2021 года, в России выдают электронные больничные листы в более чем 11 000 медучреждений. Это более 90% от общего числа. Наиболее активны в этом плане московское ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца» – 7,8 млн штук, ГБУЗ «Городская поликлиника» Пензы – более 278 000. Что касается процентного соотношения по регионам, то здесь лидирует Северная Осетия – 99,7%, затем идут Хакасия – 99,0% и Татарстан – 98,9%.

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