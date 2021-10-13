В Башкирию вернулось бабье лето, синоптики обещают сухость, тепло и комфорт

Не обойдемся и без цифр – температура воздуха ночью по большей части не опустится ниже 0, а будет колебаться в диапазоне от +2 до +7°, но местами столбик термометра будет опускаться и до -3°, куда уж без этого. Ну а днем сплошное раздолье – от +12 до +17°.