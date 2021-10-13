В Башкирию вернулось бабье лето, синоптики обещают сухость, тепло и комфорт

На сегодня, 13 октября, прогноз синоптиков Башгидрометцентра оказался весьма радужным. Жителей Башкирии сегодняшний день порадует погодой, особенно тех, кто уже было решил, что безвозвратно пропустил теплую, но уже золотую осень.
Мало того, что осадков не ожидается по всей территории Башкирии, так еще и ветер прогнозируется южный и умеренный, а значит теплый.
Не обойдемся и без цифр – температура воздуха ночью по большей части не опустится ниже 0, а будет колебаться в диапазоне от +2 до +7°, но местами столбик термометра будет опускаться и до -3°, куда уж без этого. Ну а днем сплошное раздолье – от +12 до +17°.