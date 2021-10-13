В Башкирии в очередной раз побиты COVID-антирекорды, 35 смертей и 662 новых случая

В Башкирии в очередной раз побиты COVID-антирекорды, 35 смертей и 662 новых случая
В Башкирии в очередной раз побиты COVID-антирекорды, 35 смертей и 662 новых случая
Вчера, 13:48ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.
Общее количество заболевших в регионе перевалило за 74 тысячи человек.

Вступившие в силу вчера, 12 октября, новые коронавирусные ограничения не могут моментально улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе. И это подтверждает статистика оперштаба Башкирии.

Очередные два антирекорда касаются показателей заболеваемости и смертности. Так за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 662 новых случая заболевания, что на 29 человек больше показателя предыдущего дня. Побит и антирекорд по количеству смертей от новой инфекции, количество погибших увеличилось на одного человека и составило 35 человек.

По данным оперативного штаба Башкирии общее количество инфицированных COVID-19 на сегодняшний день составляет 74 174 человека. При этом с начала пандемии вылечились от COVID-19 вылечились 64 201 человек, 721 выздоровление произошло за минувшие сутки.

Что касается темпов вакцинации, по данным Оперштаба на сегодняшний день прошли первый этап вакцинации 1354619 человек, полностью завершили вакцинацию 1228785 человек.

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