В Башкирии в очередной раз побиты COVID-антирекорды, 35 смертей и 662 новых случая

Очередные два антирекорда касаются показателей заболеваемости и смертности. Так за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 662 новых случая заболевания, что на 29 человек больше показателя предыдущего дня. Побит и антирекорд по количеству смертей от новой инфекции, количество погибших увеличилось на одного человека и составило 35 человек.