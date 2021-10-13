В Башкирии нашли убийцу семьи краснокнижных лебедей

Стало известно, кто мог убить семью краснокнижных лебедей в Учалинском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба МВД республики, в совершении преступления подозревают 58-летнего местного жителя, который, к слову, вину свою уже признал. Однако мотивы преступления не разглашаются.