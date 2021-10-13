В Башкирии нашли убийцу семьи краснокнижных лебедей

Стало известно, кто мог убить семью краснокнижных лебедей в Учалинском районе Башкирии. Как сообщает пресс-служба МВД республики, в совершении преступления подозревают 58-летнего местного жителя, который, к слову, вину свою уже признал. Однако мотивы преступления не разглашаются.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты». Так, мужчине грозит штраф и лишение права охотиться на определенный срок.
Напомним, о преступлении стало известно 1 октября. Известно, что краснокнижная пара с птенцами очень радовала местных жителей. В частности, жители их подкармливали, приручали к рукам — птицы доверяли людям и не считали их за источник опасности.