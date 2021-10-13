Уфимский поставщик тепла объяснил, как происходит начисление за отопление

Уфимский поставщик тепла МУП УИС объяснил, что порядок определения платы за тепло осуществляется исходя из типа дома. Всего их два: дома с общедомовым учетом тепла и дома, в которых данный прибор не установлен.
Так, в первом случае плата начисляется исходя из количества потребляемого тепла жителями многоквартирного дома, следовательно, в летний период платежки за отопление не приходят, однако, чем холоднее погода в зимний период, тем больше будет цифра в квитанции. Так, МУП УИС, объяснили, что счета каждый месяц будут отличаться, а первые показания будут сниматься с 25 сентября по 23 октября.
Во втором случае, когда в доме не установлен прибор общедомового учета тепла, расчет осуществляет по нормативу, который установлен Госкомитетом республики по тарифам, отмечается, что для каждого дома тариф свой.
Известно, что с 2020 года плата за тепло в таких домах осуществляется по схеме «1/8», другими словами, общая сумма равномерно распределяется на 8 месяцев. Так, расчет осуществляется за полный месяц с начала отопительного сезона, который в этом году начался в конце сентября, однако в МУП УИС отметили, что если отопление будет отключено 15 мая, то последняя платежка в любом случае придет в апреле, так как общая сумма за отопление распределяется только на 8 месяцев.