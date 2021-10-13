Уфимский поставщик тепла объяснил, как происходит начисление за отопление

Известно, что с 2020 года плата за тепло в таких домах осуществляется по схеме «1/8», другими словами, общая сумма равномерно распределяется на 8 месяцев. Так, расчет осуществляется за полный месяц с начала отопительного сезона, который в этом году начался в конце сентября, однако в МУП УИС отметили, что если отопление будет отключено 15 мая, то последняя платежка в любом случае придет в апреле, так как общая сумма за отопление распределяется только на 8 месяцев.