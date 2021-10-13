Уфимка пожаловалась чиновникам на ужасное состояние туалетов в школе № 55

Уфимка пожаловалась чиновникам на ужасное состояние туалетов в школе № 55
Уфимка пожаловалась чиновникам на ужасное состояние туалетов в школе № 55
Вчера, 18:50ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: letters.bashkortostan.ru
На сайте электронной приемной органов власти республики появилось обращение, в котором говорится о пугающей обстановке в туалете одной из школ Калининского района.

«От имени всех родителей первоклассников прошу Вас назначить ответственных лиц по решению следующего вопроса. В школе № 55 в ужасном состоянии находятся туалеты, куда ходят наши маленькие дети. Многих детей эта обстановка пугает, в следствие чего могут произойти курьезные неприятные ситуации. В большинстве школ таких ужасных туалетов давно нет», — сообщается в письме.

Уфимка также подчеркнула, что деньги уже сданы в родительский комитет. Оперативный комментарий по ситуации получить не удалось.

Ранее с подобной жалобой обращалась мама воспитанника детского сада № 91. По словам женщины, дети не могли посещать туалет из-за сломанных унитазов.

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