Популярный блогер из Башкирии рассказал о причинах переезда в Москву

Известно, что семья Баженовых решила переехать в Москву, так как в столице больше перспектив для работы. Евгений отметил, что на данный момент в Стерлитамаке функционирует содовый завод, однако если его «прикроют», то вариантов для поиска работы в городе останется не много: переезд в Москву или работа вахтовым методом.