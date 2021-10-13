Популярный блогер из Башкирии рассказал о причинах переезда в Москву

Видеоблогер Евгений Баженов, больше известный под псевдонимом Badcomedian — уроженец Стерлитамака, однако еще в раннем возрасте родители перевезли будущего обозревателя фильмов в Москву. О том, что Badcomedian испытывает, когда посещает Стерлитамак, он рассказал в интервью Ирине Шихман.
Так, Баженов ощущает чувство щемящей тоски, в частности, во время последней прогулки по родному городу, по словам блогера, на центральной улице закрашивали здания, однако ему хотелось, чтобы они были как в детстве — обветшалые.
Известно, что семья Баженовых решила переехать в Москву, так как в столице больше перспектив для работы. Евгений отметил, что на данный момент в Стерлитамаке функционирует содовый завод, однако если его «прикроют», то вариантов для поиска работы в городе останется не много: переезд в Москву или работа вахтовым методом.