Передвижной пункт вакцинации от COVID-19 появился в Пензе

По словам заведующего отделением врачей общей практики пятой городской поликлиники Сергея Петрухина, в передвижном пункте можно сделать прививку как от коронавируса, так и от гриппа. Желающим пройти вакцинацию нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ и СНИЛС.