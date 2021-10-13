Передвижной пункт вакцинации от COVID-19 появился в Пензе

В региональном Минздраве заявили, что практика передвижных мобильных пунктов иммунизации населения возобновлена в связи с ростом численности инфицированных коронавирусом. Об этом пишут корреспонденты infox.ru.
По словам заведующего отделением врачей общей практики пятой городской поликлиники Сергея Петрухина, в передвижном пункте можно сделать прививку как от коронавируса, так и от гриппа. Желающим пройти вакцинацию нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
Передвижной пункт вакцинации от COVID-19 работает с 10:00 до 15:00, сообщил Петрухин. Однако, прививки категорически нельзя делать тем, у кого есть противопоказания, предупредил врач. Это декомпенсации острых и хронических заболеваний.
Прививки от гриппа и COVID-19 одновременно не делают. От одной инъекции до второй должен пройти минимум месяц.
Из заявления Сергея Петрухина следует, что мобильный пункт в Пензе располагает на данный момент двумя вакцинами от «Ковида» — это «Спутник Лайт» и «Спутник V».